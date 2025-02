Frédéric von Anhalt wurde mit verbotenem Messer verhaftet

Frédéric von Anhalt (81) sorgte am Donnerstagvormittag für einen Zwischenfall im Hotel Bayerischer Hof in München. Die Polizei nahm den Geschäftsmann vorübergehend fest, nachdem bei einer Sicherheitskontrolle ein verbotenes Klappmesser in seiner Tasche entdeckt wurde. "Plötzlich hallte ein 'Er hat ein Messer!' durch die Lobby. Ich wurde sofort zur Seite gezogen und musste mich setzen", schilderte Frédéric später der Abendzeitung München. Die Festnahme ereignete sich wenige Stunden vor Beginn der Sicherheitskonferenz, bei der Hochkaräter aus Politik und Diplomatie erwartet werden. Daher kam es auch zu verschärften Sicherheitsmaßnahmen.

Bei dem beschlagnahmten Objekt handelt es sich um ein sogenanntes Einhandmesser, dessen Mitführen in Deutschland gegen das Waffengesetz verstößt. Laut eigener Aussage trug Frédéric die Waffe jedoch bei sich, weil er sich auf der Straße unsicher fühlt. "In den USA darf jeder eine Waffe bei sich haben. Ich habe das Messer immer bei mir, weil ich Angst vor einem Angriff habe", rechtfertigte er sich weiterhin gegenüber der Zeitung. Gegen den Prinzen wurde nun eine Anzeige gestellt, und derzeit ermittelt die Polizei wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Frédéric, der überwiegend in Kalifornien lebt, befindet sich derzeit in Deutschland, nachdem er im Januar wegen einer schweren Lungenentzündung stationär in Köln behandelt worden war. Nach 25 Tagen Krankenhausaufenthalt entließ sich der 81-Jährige selbst – und das aus einem rührenden Anlass. Er wollte nach Budapest, um das Grab seiner verstorbenen Ehefrau Zsa Zsa Gabor (✝99) zu ihrem Geburtstag zu besuchen. "Seit sie dort liegt, habe ich ihr jedes Jahr gelbe Rosen an ihr Grab gebracht. [...] Ich würde mir nicht verzeihen, aus Schwäche diesmal mit dieser Tradition zu brechen", erklärte er gegenüber Bild.

Getty Images Frédéric von Anhalt im September 2022

AEDT Prinz Frédéric von Anhalt, 2022

