Frédéric von Anhalt muss nach Klinikaufenthalt laufen lernen

Frédéric von Anhalt (81) hat eine sehr schwere Zeit hinter sich. Der deutsche Adelige war vor einigen Wochen mit einer schweren Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert worden, in deren Folge er zudem Nierenversagen und eine Herzinsuffizienz erlitt. Mittlerweile durfte er die Intensivstation verlassen – und kämpft sich in seinen Alltag zurück. Dazu gehört auch, dass er langsam wieder anfangen muss zu gehen. "Ich versuche jetzt, die ersten Schritte zu laufen. Es hat eigentlich geklappt, ich muss langsam gehen und wieder von vorn anfangen. Ich bin Sportler und habe Disziplin und werde das mit Sicherheit durchziehen", erklärt er gegenüber Bild.

Dafür hat der Prinz eine kleine Unterstützung: Er nutzt einen Rollator für seine ersten Schritte, wie er gegenüber dem Blatt erklärt. Eigentlich habe er sich geweigert, die Gehhilfe zu nutzen, sich dann aber doch noch umentschieden. "Das ist sicher der Rolls-Royce unter den Rollatoren. Mit so einem Klappergestell für alte Opas will ich mich nicht sehen lassen, das wäre mir schon unangenehm." Auch über die Krankenhausrechnung in Höhe von 15.000 Euro habe sich der Blaublüter nicht kümmern müssen, diese habe sein Adoptivsohn Prinz Marcus von Anhalt (58) ohne zu zögern übernommen: "So eine noble Geste hätte ich nicht von ihm erwartet. Es erspart mir lange Diskussionen und Papierkram mit meiner Krankenversicherung in Amerika."

Die erschreckenden Neuigkeiten über Frédérics schlechten Zustand wurden vor zweieinhalb Wochen öffentlich. Damals gab Bild an, dass der 81-Jährige mit einem Krankenwagen aus seinem Hotel abgeholt und direkt in eine Klinik gebracht worden sei. Einige Tage später meldete sich Frédéric gegenüber dem Blatt selbst zu Wort und stellte klar, dass er dem Tod nur knapp von der Schippe gesprungen sei: "Ich hatte mich schon aufgegeben und dachte: Das war's! Ich wollte nicht mehr und dachte daran, dass ich jetzt gehen muss und bald bei meiner Frau Zsa Zsa Gabor (✝99) sein werde. Aber die Ärzte haben mich zurückgeholt und mir das Leben gerettet. Wäre ich nicht in die Klinik gegangen, wäre ich jetzt tot."

Getty Images Marcus von Anhalt, Adoptivsohn von Frédéric von Anhalt

AEDT Prinz Frédéric von Anhalt, 2022

