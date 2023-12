Zehn Monate schwanger: Hannah Kerschbaumer will nicht mehr

Sie hat genug! Hannah Kerschbaumer (31) könnte zurzeit wohl nicht glücklicher sein: Im Juli überraschte die einstige Bachelor-Kandidatin ihre Fans mit zuckersüßen Neuigkeiten: Damals verkündete sie, mit ihrem Partner Chris ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs zu erwarten. Seitdem nehmen die Turteltauben ihre Follower in den sozialen Netzwerken auf ihrer aufregenden Reise mit. Doch mittlerweile ist Hannah bereits im zehnten Monat und hat keine Lust mehr auf die Schwangerschaft!

In einem Clip auf Instagram zeigt die TV-Bekanntheit, wie sie einige Dinge ausprobiert, die die Wehen einleiten sollen: Sie schlürft Himbeerblättertee, lässt die Hüften kreisen und läuft Treppen hoch und runter. Dazu schreibt die Mama in spe, dass sie mittlerweile bereits vier Tage über ihrem errechneten Geburtstermin sei und einfach keine Lust mehr auf die Schwangerschaft habe: "Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mehr als eine Stunde am Stück geschlafen habe, mein Sodbrennen killt mich [...] und mein Körper hat aktuell beschlossen, mich auf den letzten Metern morgens um fünf Uhr mit Übelkeit zu segnen." Daher teste sie nun alle möglichen Tipps, damit die Wehen losgehen.

Schon vor einigen Tagen deutete Hannah auf der Plattform an, es kaum erwarten zu können, ihren kleinen Wonneproppen endlich auf der Welt begrüßen zu dürfen. Dennoch betonte sie damals auch, dass die Schwangerschaft für sie etwas ganz Besonderes gewesen sei: "Die Schwangerschaft war eine absolut unglaubliche Reise, die ich jederzeit wiederholen würde."

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer im Dezember 2023

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer im Oktober 2023

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer, Influencerin

