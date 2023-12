TV-Kuss! Drew Barrymore schwärmt für homosexuelle Männer

Drew Barrymore (48) ist eine erfolgreiche Schauspielerin. Die US-Amerikanerin ist unter anderem für ihre Rolle in dem Film "3 Engel für Charlie" bekannt. Während sie beruflich viele Erfolge einheimsen konnte, wollte es in der Liebe nie so richtig klappen: Sie trat bisher dreimal vor den Traualtar – alle Ehen scheiterten. Die Moderatorin gilt offiziell als Single, doch woran könnte das liegen? Drew deutet die Ursache an!

In ihrer TV-Sendung The Drew Barrymore Show darf die zweifache Mama die beiden Schauspieler Matt Bomer (46) und Jonathan Bailey (35) begrüßen. Zwischen dem homosexuellen Magic Mike-Star und der 48-Jährigen kommt es nach einigen Albernheiten zum Kuss! "Ich weiß übrigens nicht, was mit mir los ist, ich treffe nie einen Hetero-Mann, der mich anzieht, ich fühle mich nur zu homosexuellen Männern hingezogen. Was ist los mit mir?", schwärmt Drew nach dem Kuss!

Die Aktion steht im Gegensatz zu ihren vergangenen Äußerungen. Erst kürzlich plauderte sie aus, dass sie seit längerer Zeit jemanden date, den sie im Netz kennengelernt hatte: "Lustigerweise habe ich die Person, mit der ich mich seit drei Jahren treffe, über die Dating-App Raya kennengelernt."

