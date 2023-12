Körperverletzung: Jonathan Majors wurde schuldig gesprochen

Es ist entschieden! Der Schauspieler Jonathan Majors (34) und seine Ex-Freundin Grace Jabbari standen in den letzten Tagen vor Gericht. Die beiden hatten sich am Set von "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" kennengelernt und waren bis Anfang des Jahres ein Paar. Die Beziehung endete abrupt, nachdem Jonathan im März seine damalige Partnerin angegriffen haben soll. Er selbst zeigte Grace jedoch ebenfalls wegen Körperverletzung an. Nun ist das Gericht zu einem Urteil gekommen – Jonathan wurde für schuldig befunden!

In seinem Prozess wegen häuslicher Gewalt wurde Jonathan laut Deadline der fahrlässigen Körperverletzung und Belästigung schuldig gesprochen. Angeklagt war er für insgesamt vier Vergehen. Vor Gericht beteuerte der "Creed"-Darsteller jedoch stets seine Unschuld, während seines Schlussplädoyers verdrückte er sogar ein paar Tränen. Der Schauspieler könnte nun zu bis zu einem Jahr Gefängnis verurteilt werden.

Für Jonathan hatte der Prozess bereits vor dem Urteil harte Konsequenzen mit sich gebracht. Er war aus einer Reihe von Film-Projekten gestrichen worden. Auch sein Management hatte sich von ihm getrennt.

