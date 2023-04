Nach Festnahme: Jonathan Majors hat kein Management mehr!

Für Jonathan Majors (33) spitzt sich die Lage zu. Im vergangenen März wurde der "Creed III"-Star festgenommen, nachdem er mutmaßlich eine Frau angegriffen und belästigt haben soll. Trotz der sichtbaren Verletzungen streitet der Schauspieler alles ab, weshalb sein Anwalt momentan Beweise für seine Unschuld sammelt. So ganz wird ihm das aber offenbar nicht abgekauft: Jonathans Management soll ihm den Laufpass gegeben haben!

Wie Deadline jetzt berichtet, sollen die Negativschlagzeilen Folgen für den "Devotion"-Darsteller haben: Sein Management soll die Zusammenarbeit mit ihm beendet haben und auch die PR-Firma Lede Company will offenbar nichts mehr von dem Schauspieler wissen. Das ist aber noch längst nicht alles – so wurde dem 33-Jährigen die Einladung zur diesjährigen MET-Gala entzogen. Ob sein mutmaßliches Vergehen an der Frau weitere Konsequenzen für ihn haben wird, wird sich noch zeigen.

Bis der gewaltsame Vorfall vor Gericht geht, soll Jonathan noch auf freiem Fuß sein. Das hatte zumindest TMZ berichtet und aus dem Statement des Sprechers nach der Festnahme zitiert: "Er hat nichts falsch gemacht. Wir freuen uns darauf, das Ganze aufzuklären und seinen Namen reinzuwaschen!"

Anzeige

Getty Images Jonathan Majors im Januar 2023

Anzeige

Getty Images Jonatha Majors bei der Oscar-Verleihung 2023

Anzeige

Getty Images Jonathan Majors im Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de