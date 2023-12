Bewegender Grund: Jenny Frankhauser möchte Kaiserschnitt

Sie gibt tiefe Einblicke in ihr Seelenleben! Jennifer Frankhauser könnte zurzeit wohl nicht glücklicher sein: Im September 2022 hatte sie mit ihrem Partner Steffen König ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs per Kaiserschnitt auf der Welt begrüßen dürfen. Rund ein Jahr später verkündete die Schwester von Daniela Katzenberger (37) ihre zweite Schwangerschaft. Nun verrät Jenny, ob sie sich für ihren zweiten Sohn ebenfalls einen Kaiserschnitt wünscht.

Auf Instagram stellt sich die Influencerin in einem Q&A den neugierigen Fragen ihrer Fans. Einer von ihnen möchte wissen, ob die Geburt ihres zweiten Kindes auch per Kaiserschnitt stattfinden soll. "Ja. Es wird wieder ein Wunschkaiserschnitt von meinem Frauenarzt durchgeführt", erklärt sie ehrlich. Für ihr Anliegen gebe es aber einen besonderen Grund: Durch Komplikationen bei einer normalen Geburt sei ihr Bruder mit einer Behinderung auf die Welt gekommen. "Und ich glaube auch, dass ich so kurz nach einem Kaiserschnitt gar nicht 'normal' entbinden dürfte", ergänzt die Tochter von Iris Klein (56).

Generell könne sich die 31-Jährige über eine unkomplizierte Schwangerschaft freuen. Bisher habe sie kaum Symptome, wie sie kürzlich auf Instagram preisgab: "Ich habe keinerlei Beschwerden, außer ein bisschen Sodbrennen und meine Haare brechen ein bisschen ab. Wenn der Bauch nicht so riesig wäre, würde ich nicht mal merken, dass ich schwanger bin."

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Influencerin

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König, 2023

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im Oktober 2023

