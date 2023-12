"Das größte Geschenk": Erol Sander freut sich aufs Baby!

Er kann es kaum mehr erwarten, seinen Nachwuchs in die Arme zu schließen! Seit August 2022 ist Erol Sander (55) von seiner langjährigen Partnerin Caroline Goddet getrennt. Mit ihr hat der Alles was zählt-Star auch zwei gemeinsame Söhne. Vor wenigen Wochen bestätigte der Schauspieler das, was zuvor vermutet worden war: Seine neue Freundin Rebecca Oehlmann ist schwanger. Erol freut sich schon riesig auf seinen Nachwuchs!

"Dieses Baby ist das größte und schönste Geschenk", schwärmt der 55-Jährige im Interview mit Bunte. Die Patchwork-Familie verbringt Weihnachten in diesem Jahr getrennt. Rebeccas Tochter ist über die Feiertage bei ihrer Mama und Erol. Dessen Kinder haben wiederum andere Pläne: "Mein Großer, Marlon, ist ja mit seinen 20 Jahren schon erwachsen und hat eine Freundin. Elyas geht über Weihnachten und Silvester dieses Jahr mit seinem besten Freund zum Skifahren und besucht uns danach."

Nach den süßen Babynews scheint Erol auch für weitere Schritte bereit zu sein: "Ja, wir wollen heiraten. Aber es stehen vorher noch ein paar andere Dinge und Projekte an." Bis das aber so weit sei, müsse noch etwas Zeit vergehen: "Eine Hochzeit ist etwas Besonderes, das wollen wir in Ruhe machen."

Getty Images Erol Sander und Rebecca Oehlmann

Instagram / CoqAVvAK0zF Erol Sander mit Rebecca im Juli 2022

Getty Images Erol Sander, Schauspieler

