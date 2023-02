Erol Sanders neue Freundin war früher seine Make-up-Artistin

Erol Sanders (54) neue Freundin ist keine Unbekannte! Der Schauspieler hatte sich im August letzten Jahres von seiner Frau Caroline getrennt: An ihrem 22. Hochzeitstag hatten sie ihren Freunden bei einer Feier von der Trennung erzählt. Nun machte der Alles was zählt-Star öffentlich: Er ist wieder verliebt! Doch wer ist die neue Frau an seiner Seite? Tatsächlich kennt Erol sie schon länger!

Vor wenigen Tagen teilte der 54-Jährige auf Instagram einen Schnappschuss mit seiner neuen Freundin Sophie. Doch tatsächlich ist das nicht das erste Bild der beiden. Schon im Juli letzten Jahres teilte Erol ein Bild mit ihr, auf dem sie mit Cocktails anstoßen. "Unterwegs mit meiner Lieblings-Make-up-Artistin", betitelte der Filmstar den Post. Sophie arbeitet unter anderem auch am Set von "Alles was zählt" – ob Erol und sie sich dort ursprünglich kennengelernt haben, ist allerdings nicht bekannt.

Derzeit führen die beiden laut Bild noch eine Fernbeziehung: Sie wohnt in Köln, während er derzeit in Bayern sein Zuhause hat. Schon seit einigen Monaten sollen sie bereits ein Paar sein – lernten sich jedoch erst einmal in Ruhe kennen. Nun war Erol offenbar bereit, der Welt seine neue Freundin zu präsentieren!

Getty Images Erol Sander und seine Frau Caroline bei den Diva-Awards

Instagram / _erolander Erol Sander und Rebecca Oeh, Februar 2023

TVNOW / Julia Feldhagen Erol Sander, Schauspieler

