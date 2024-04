Erol Sander teilt den ersten Schnappschuss mit Baby Romy!

Erol Sander (55) ist jetzt dreifacher Vater! Der Alles was zählt-Star erwartete mit seiner Freundin Rebecca Oehlmann voller Freude sein drittes Kind. Am Montagmorgen war es dann endlich so weit und Töchterchen Romy erblickte das Licht der Welt. Auf Instagram teilt der Schauspieler nun den ersten Schnappschuss mit dem Nesthäkchen: Auf dem niedlichen Bild hält Romy mit ihrer winzigen Hand einen Finger von Rebecca, während Erol seine Hand schützend unter die beiden legt. "Willkommen auf der Welt kleine Romy!", schreibt der TV-Star dazu.

Gegenüber Bild erzählte Erol auch ein paar weitere Details von der Geburt. "Mitten in der Nacht ging es los, aber es hat alles reibungslos geklappt. Ruckzuck war die Kleine gesund und munter auf der Welt. Sie ist einfach wunderbar. Rebecca und ich sind überglücklich", verriet der 55-Jährige.

Erol und Rebecca sind seit etwas mehr als einem Jahr ein Paar. Kennengelernt hatten sie sich damals bei der Arbeit am Unter uns-Set – Rebecca ist nämlich von Beruf Maskenbildnerin. Zuvor ging Erol insgesamt 26 Jahre lang mit seiner Ehefrau Caroline Goddet durchs Leben, mit der er zwei Kinder auf der Welt begrüßte. Seit etwa anderthalb Jahren sind sie jedoch endgültig getrennt.

Instagram / _erolsander Erol Sander mit seiner Tochter Romy

Getty Images Erol Sander und Rebecca Oehlmann

