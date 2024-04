Baby Romy ist da: Erol Sander ist wieder Papa geworden!

Erol Sander (55) ist sicherlich überglücklich. Der Schauspieler und seine Freundin Rebecca Oehlmann sind endlich Eltern geworden – für sie ist es der erste gemeinsame Nachwuchs. Gegenüber Bild bestätigt das Paar die Geburt seines Kindes mit einem süßen Schnappschuss. "Mitten in der Nacht ging es los, aber es hat alles reibungslos geklappt. Ruckzuck war die Kleine gesund und munter auf der Welt. Sie ist einfach wunderbar. Rebecca und ich sind überglücklich", schwärmt der ehemalige Alles was zählt-Darsteller. Ihre Tochter hört auf den niedlichen Namen Romy und kam um 6:46 Uhr in einer Kölner Klinik zur Welt.

Während es für Erol und Rebecca das erste gemeinsame Baby ist, haben sie aus früheren Beziehungen bereits Sprösslinge. Somit ist es für den 55-Jährigen Kind Nummer drei. Die kleine Romy war für das Paar aber ein absolutes Wunschkind. Sie soll vorerst in Köln aufwachsen, wo der TV-Star mit der Maskenbildnerin und deren achtjähriger Tochter lebt.

Bereits vor der Geburt hatte Erol deutlich gemacht, wie sehr er sich auf die Ankunft seines Wonneproppens freut. "Dieses Baby ist das größte und schönste Geschenk", schwärmte er gegenüber Bunte im vergangenen Dezember. Seine Beziehung zu Rebecca wurde Anfang 2023 bekannt. Und möglicherweise krönen sie ihre Liebe ja schon bald mit einer Hochzeit – dieser Schritt nämlich offenbar auf jeden Fall geplant.

Getty Images Erol Sander, Schauspieler

Instagram / CoqAVvAK0zF Erol Sander mit Rebecca im Juli 2022

