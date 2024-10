Erol Sander und seine Freundin Rebecca schweben im Babyglück

Im April dieses Jahres durften Erol Sander (55) und seine Partnerin Rebecca Oehlmann ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Für den Schauspieler ist es aber bereits das dritte Kind, auch seine Partnerin hat schon einen Spross aus einer früheren Beziehung. Im Interview mit Bunte plaudern er und seine Liebste nun aus, wie glücklich sie über den Familienzuwachs sind. "Wir haben großes Glück mit unserer Kleinen. Sie ist erstaunlich pflegeleicht und ein friedliches Buddha-Baby. Sogar unsere Nächte sind erstaunlich friedlich. Romy lässt uns in Ruhe schlafen", freut sich Rebecca. Und auch der "Mordkommission Istanbul"-Star kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Romy ist für uns beide das schönste Geschenk, das wir uns selbst machen konnten. Sie ist eine unfassbar große Bereicherung unseres Lebens. Sie verzaubert uns jeden Tag mit ihrer Anwesenheit, ihrem Glucksen, ihrem Lächeln."

Trotz der neuen Umstände komme das Liebesleben des Paares aber auch nicht zu kurz, wie die beiden außerdem ganz offen ausplaudern. "Wir schlafen alle gemeinsam in einem großen Familienbett. Mit einem Baby, das ich voll stille, ist das viel leichter, aber auch meine größere Tochter kommt so zu ihrem Recht", betont sie und ergänzt: "Wir lieben es alle, viel zu kuscheln. Wenn die Kinder schlafen, beginnt dann unsere Zeit." Erol stimmt ihr zu: "Wir beide kommen in unserer Zeit füreinander nicht zu kurz – trotz Baby. Wir nehmen uns diese Zeit ganz bewusst."

Die Schwangerschaft verkündete Erol im Oktober des vergangenen Jahres, nachdem bereits seit einiger Zeit Gerüchte in Umlauf gewesen waren, dass er zum dritten Mal Papa wird. Ende April bestätigte er Bild, dass seine Tochter das Licht der Welt erblickt hatte. "Mitten in der Nacht ging es los, aber es hat alles reibungslos geklappt. Ruckzuck war die Kleine gesund und munter auf der Welt. Sie ist einfach wunderbar. Rebecca und ich sind überglücklich."

Instagram / _erolsander Erol Sander, Schauspieler

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Erol Sander und Rebecca Oehlmann im Juli 2023

