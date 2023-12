Skurril: Gigi Birofio bringt ein eigenes Sex-Supplement raus

Neues von Luigi Birofio (24)! Erst vor etwa einem Monat wurde bekannt, dass seine Beziehung zu Freundin Dana Feist Geschichte ist. Sie zeigt sich nach der Trennung emotional in den sozialen Medien. Doch der Realitystar ist wohl kein Kind von Traurigkeit. Jetzt geht der ehemalige Temptation Island V.I.P.-Kandidat mit einer neuen Geschäftsidee an die Öffentlichkeit – Gigi verkauft ein Sex-Supplement!

Auf Instagram teilt er ein Werbefoto für sein neues Produkt mit seinen Fans. Dieses zeigt Gigi umgeben von Frauenhänden, die seine Brust berühren. "Dein Schlüssel zu einem erfüllten Liebesleben", wirbt er unter dem Bild. Das Supplement soll angeblich bei täglicher Einnahme dank natürlicher Inhaltsstoffe "Lust, Leidenschaft und Libido" steigern.

Seine Fans zeigen sich im Netz eher skeptisch. "Geht man danach fremd, wenn man das nimmt?", fragt ein User auf Instagram und spielt damit auf die Betrugsvorwürfe von Gigis Ex Dana an. "Das ist halt so der ungünstigste Zeitpunkt, den du dir raussuchen hättest können, so was zu vermarkten", schreibt ein anderer.

Anzeige

Wehnert, Matthias Gigi Birofio, Realitystar

Anzeige

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Realitystar

Anzeige

Instagram / gigibirofio Dana Feist und Luigi Birofio, Influencer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de