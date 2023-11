Gigi Birofio soll sich bei Seitensprung gefilmt haben!

Zwischen ihnen ist es aus und vorbei! Nach etwa einem Jahr Beziehung hat die Are You The One?-Schönheit Dana Feist ihren Luigi Birofio (24) abserviert. Die Influencerin erhebt im Netz schwere Anschuldigungen gegen ihren Ex: Realitystar Gigi sei ihr mehrfach untreu gewesen. Jetzt teilt sie ein pikantes Detail mit den Fans – Gigis Untreue soll sogar auf Video verewigt sein!

In einem langen Video auf Instagram spricht sich Dana nun aus. Bereits vor ihrer gemeinsamen Teilnahme am Sommerhaus der Stars soll der besagte Seitensprung stattgefunden haben. Für die Untreue gebe es sogar handfeste Beweise! "Wer sich selber dabei filmt... Da brauche ich nichts zu sagen", erzählt sie kopfschüttelnd. Doch trotz dieses Vertrauensbruchs hatte die Soldatin ihrem damaligen Partner zunächst verziehen. Als Gigi sein Verhalten wiederholte, sah sie sich jedoch gezwungen, einen Schlussstrich ziehen, erklärt Dana.

Sie habe sich ohnehin nur schwer öffnen können. "Ich habe wirklich das Gute in ihm gesehen... Leider wurde ich eines Besseren belehrt", sagt Dana über Gigi. Der TV-Casanova sieht sich nicht zum ersten Mal mit Betrugsvorwürfen konfrontiert. Auch seine Ex-Freundin Michelle Daniaux warf ihm heimliche Affären vor, unter anderem während der gemeinsamen Zeit bei Temptation Island V.I.P.

