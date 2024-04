Könnte Prinz Edward Prinz Williams engster Berater werden?

Eines Tages wird Prinz William (41) den britischen Thron besteigen und das Oberhaupt des Vereinigten Königreichs sein. Für dieses hohe Amt wird der dreifache Vater trotz intensiver Vorbereitung jemanden an seiner Seite benötigen, der ihn bei Rat und Tat unterstützt. Wer könnte also dieser Berater an Williams Seite sein? Die royale Korrespondentin Danielle Stacey erklärt gegenüber Hello!, dass vor allem Prinz Edward (60) für dieses Amt in die engere Auswahl kommen könnte: "Der Herzog von Edinburgh ist dem König seit Anbeginn seiner Regentschaft eine große Stütze, insbesondere in den letzten Monaten nach der Krebsdiagnose von Charles."

Edward ist mit seinen 60 Jahren der jüngste Bruder von König Charles (75) und damit wahrscheinlich der geeignetste Royal, der William während seiner Amtszeit beraten könnte. Der Mann von Herzogin Sophie (59) übernimmt bereits einige royale Aufgaben im britischen Königshaus und hat auch schon Charles vertreten, als dieser sich aufgrund seiner Krebserkrankung von öffentlichen Auftritten zurückgezogen hat. Sein älterer Bruder Prinz Andrew verkehrt aufgrund seines Sexskandals nicht mehr in den königlichen Kreisen und fällt daher als direkter Berater raus. Er soll in den Missbrauchsring von Jeffrey Epstein (✝66) und Ghislaine Maxwell (62) verwickelt gewesen sein und sexuelle Beziehungen mit Minderjährigen unterhalten haben.

Wie wichtig Charles' jüngster Bruder für das Vereinigte Königreich ist, wurde zu Beginn des Monats noch einmal verdeutlicht. Anfang April feierte der Buckingham Palast nämlich das 120-jährige Bestehen der sogenannten Entente Cordiale – und das ohne den König. Warum Charles bei diesem Jubiläum nicht anwesend war, wurde nicht bekannt gegeben. Es liegt aber nahe, dass sein Fehlen seiner Krebserkrankung geschuldet war. Der älteste Sohn von Queen Elizabeth wurde allerdings von Edward und seiner Frau Sophie gebührend vertreten.

Getty Images Prinz Edward, Mitglied der britischen Königsfamilie

Victoria Jones-Pool/Getty Images Herzogin Sophie und Prinz Edward vor dem Buckingham Palast, April 2024

