NBA-Star Chance Comanche half seiner Ex-Freundin bei Mord!

Das klingt wie aus einem Krimi entsprungen. Chance Comanche ist eigentlich dafür bekannt, das Basketballspielfeld unsicher zu machen. Aktuell spielt der Sportler für Memphis Hustle. Statt Erfolgen beim Korbwerfen machen nun jedoch ziemlich erschreckende Schlagzeilen die Runde. Vor wenigen Tagen wurde der US-Amerikaner verhaftet, da er unter dem Verdacht steht, eine Frau ermordet zu haben. Nun gesteht Chance seine grauenvolle Tat!

Wie Bild berichtet, soll aus der veröffentlichten Polizeiakte hervorgehen, dass Chance gestanden habe, seiner Ex-Freundin Sakari Harnden am 6. Dezember bei einem Mord geholfen zu haben. Dafür habe er das Opfer in sein Auto gelockt, um sie dort zu fesseln und anschließend zu erwürgen. Der Sportler habe gegenüber der Polizei ausgesagt, dass er frühzeitig damit aufgehört habe, als das Opfer mit Atemnot kämpfte – Sakari habe aber weitergemacht.

Aber was veranlasste das Ex-Paar überhaupt zu solch einer Tat? Wie unter anderem The Los Angeles Times berichtet, sollen sich Sakari und das Opfer um eine Luxusuhr gestritten haben. Die 19-Jährige habe daraufhin ihren Ex zu der Tat angestiftet. Auch eine dritte Person sollte für den Mord involviert werden, doch das ist wohl nicht zustande gekommen.

Chance Comanche

Chance Comanche

Chance Comanche im Februar 2017

