Bernd Herzsprung hatte Blasen-OP und bangt um sein Zuhause

Bei Bernd Herzsprung (81) läuft es gerade gar nicht gut. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Fritz Wepper (82), der beste Freund des Schauspielers, wegen einer Blutvergiftung im Krankenhaus liegt. Es hatte sogar das Risiko bestanden, dass dadurch die Funktion seiner künstlichen Herzklappe beeinträchtigt werde. Doch nicht nur der "Um Himmels Willen"-Star ist angeschlagen – auch Bernd selbst musste ins Krankenhaus!

Wie Bild berichtet, sei der Vater von Hannah Herzsprung (42) operiert worden. "Beim Ultraschall entdeckte der Urologe eine Auffälligkeit in der Blase. Das musste behandelt werden", erzählt der 81-Jährige. Er habe das Ganze gut überstanden und hoffe, das Krankenhaus noch vor Heiligabend verlassen zu dürfen. "Wenn man den Beginn einer Krankheit verpennt, ist man ihr am Ende ausgeliefert. Ich kann nur allen Menschen ans Herz legen: Geht zur Vorsorge", betont der gebürtige Hamburger.

Als wäre das nicht schon genug, soll Bernd derzeit auch um sein Zuhause bangen. Der TV-Star muss sein Haus am Tegernsee verlassen, das er 14 Jahre lang gemietet hatte. "Der Eigentümer hat schon einen Käufer gefunden, der es selbst nutzen möchte. Ich suche dringend eine neue Wohnung, am liebsten am Tegernsee. Ich greife nach jedem Strohhalm, der sich mir bietet und bin guter Hoffnung", stellt der dreifache Vater klar.

Getty Images Fritz Wepper im September 2017

Getty Images Bernd Herzsprung im März 2013 in Stuttgart

ActionPress Bernd Herzsprung im Juli 2019 in München

