Nach Bruder Elmars Tod: Fritz Wepper hat eine Blutvergiftung

Die Hiobsbotschaften reißen nicht ab! Erst vor wenigen Wochen musste Fritz Wepper (82) eine tragische Nachricht verkraften: Sein Bruder Elmar Wepper (79) war allem Anschein nach an einem Herzversagen verstorben. Seither ist der Schauspieler in tiefer Trauer und bekundete diese auch in aller Öffentlichkeit. Doch nun scheint es auch um ihn selbst nicht allzu gut zu stehen: Fritz hat eine Blutvergiftung!

Wie Bild erfahren haben will, wird der 82-Jährige derzeit seit Wochen im Münchner Klinikum Großhadern behandelt und soll sogar für einige Zeit auf der Intensivstation gelegen haben. Der Grund dafür soll eine Blutvergiftung sein. Dabei habe das Risiko bestanden, dass diese die Funktion von Fritz' künstlicher Herzklappe beeinträchtigt. Wie es dazu gekommen war, stehe noch nicht fest

Bereits 2011 hatte Fritz mit einer Blutvergiftung zu kämpfen gehabt, die durch eine Verletzung von seinem Hund ausgelöst worden war. Wie knapp er damals dem Tod von der Schippe gesprungen war, gab der "Die Brücke"-Darsteller erst später zu: "Eine Nacht war ich auf der Kippe. Einen Tag später in der Klinik und ich wäre tot gewesen.“

Anzeige

Getty Images Fritz Wepper, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Fritz Wepper, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Fritz Wepper, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de