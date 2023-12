Angel Carter gedenkt ihrer Schwester Bobbie Jean (†41)!

Die Familie Carter ist in tiefer Trauer. Am Samstagabend wurde bekannt, dass Bobbie Jean Carter (41) tot ist. Die Schwester von Nick Carter (43) starb unter noch ungeklärten Umständen – sie hinterließ eine achtjährige Tochter, die nun ohne beide Elternteile leben muss. Das Bestürzen bei den Fans ist groß. Und auch ihre Liebsten sind ganz emotional: Mit rührenden Worten nimmt ihre Schwester Angel Carter (36) jetzt Abschied.

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht die Zwillingsschwester von Aaron Carter (✝34) am Heiligabend einige Fotos, die ihre ältere Schwester zeigen. Zu den Aufnahmen von Bobbie Jean schreibt sie: "Du hattest einen großartigen Sinn für Humor und einen lebendigen Geist. Als ich aufwuchs, war ich dein Baby, und du warst mein bester Freund." Sie erklärt weiter: "Das Leben war nicht fair zu dir, das weiß ich. Manchmal fühlt es sich so an, als hättest du keine Chance gehabt, egal was passiert." Angel beendet ihr Statement mit: "Ich liebe dich, BJ, jetzt bist du frei."

Angel verlor somit bereits die zweite Schwester. 2012 war Leslie Carter (✝25) bereits nach einer Überdosis ums Leben gekommen. Im vergangenen November erschütterte zudem der Tod von Angels Zwilling Aaron die Promiwelt – der ehemalige Kinderstar wurde nur 34 Jahre alt.

Getty Images Bobbie Jean Carter, Juli 2006

Instagram / https://www.instagram.com/angelcharissma/ Aaron mit seiner Zwillingsschwester Angel Carter

Getty Images Bobbie Jean Carter, Leslie Carter, Nick Carter, Angel Carter und Aaron Carter im Juli 2011

