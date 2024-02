Die Todesursache von Bobbie Jean Carter (†41) ist bekannt

Die Trauer ist weiterhin groß. Ende vergangenen Jahres hatten erschütternde Neuigkeiten die Runde gemacht: Rund ein Jahr nachdem Aaron Carter (✝34) an einer Überdosis gestorben war, starb auch seine Schwester Bobbie Jean Carter kurz vor den Weihnachtsfeiertagen. Sie wurde gerade einmal 41 Jahre alt. Die genaue Ursache, die zu ihrem Tod führte, war bislang unklar. Doch nun steht die Todesursache fest.

People liegt der Untersuchungsbericht des Hillsborough County Medical Examiner Department vor. Demnach starb die Schwester von Nick Carter (44) am 23. Dezember an einer "Vergiftung durch die kombinierte Wirkung von Fentanyl und Methamphetamin". Den Dokumenten zufolge fand ihre Mitbewohnerin Bobbie Jean am Morgen regungslos auf dem Badezimmerboden, woraufhin sie mit einem Herzstillstand in ein Krankenhaus in Tampa eingeliefert wurde. Wenige Stunden später wurde sie für tot erklärt.

Anfang des Jahres nahm Bobbie Jeans Familie Abschied von ihr. Wie TMZ berichtete, wurde sie während einer kleinen privaten Zeremonie in Florida beerdigt. Bobbie Jeans Mutter Jane Carter soll zudem eine Trauerrede gehalten haben. Es ist jedoch unklar, ob auch ihr Bruder Nick bei der Beerdigung anwesend war.

Anzeige

Byron Purvis / AdMedia / Sipa Press / ActionPress Bobbie Jean Carter, Aaron Carter und Angel Carter, Oktober 2006

Anzeige

Byron Purvis / AdMedia / Sipa Press / ActionPress Bobbie Jean Carter, Schwester von Aaron Carter

Anzeige

Instagram / nickcarter Bobbie Jean Carter und Nick Carter als Kinder

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de