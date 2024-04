Nick und Angel Carter feiern erstes Ostern ohne Schwester BJ

Die Feiertage sind für das Geschwisterduo sicher nicht leicht. Angel (36) und Nick Carter (44) mussten in den vergangenen Jahren einige Verluste verkraften: Drei ihrer Geschwister sind tot. Erst vor wenigen Monaten starb Bobbie Jean Carter (✝41). In diesem Jahr verbringen die beiden Ostern erstmals ohne ihre geliebte Schwester. Auf Instagram teilt Nick ein Foto, welches ihn und Angel mit ihren Partnern und ihren Kindern sowie einem riesigen Osterhasen zeigt. "Schöne Ostern von meiner Familie an euch und all eure Liebsten", schreibt das Backstreet Boys-Mitglied dazu.

Auch Angel teilt auf ihrem Account ein Familienfoto – dieses Mal jedoch ohne die Kinder. Zu sehen sind bloß sie selbst und ihr Bruder mit ihren Partnern Lauren Kitt (40) und Corey Conrad. Auch sie wünscht ihren Fans ein frohes Osterfest. Die Reunion scheint bei den Nutzern gut anzukommen. "Es macht mich so glücklich, dich mit Nick zusammen zu sehen, nach allem, was ihr durchgemacht habt" oder auch "Ihr wisst nicht, wie glücklich es mich macht zu sehen, dass du und Nick einander noch habt. Ich wünsche euch nur das Beste", lauten nur einige von vielen Kommentaren unter dem Beitrag.

Erst 2022 mussten Angel und Nick ihren Bruder Aaron Carter (✝34) begraben. Der Sänger wurde leblos in seiner Badewanne aufgefunden. Er ertrank infolge der Einnahme eines Beruhigungsmittels. Zehn Jahre zuvor verstarb Leslie Carter (✝25), nachdem sie nach einer Überdosis verschreibungspflichtiger Medikamente in der Dusche gestürzt war. Auch bei Bobbie Jean Carters Tod waren Drogen im Spiel: Sie starb am 23. Dezember an einer Vergiftung durch die kombinierte Wirkung von Fentanyl und Methamphetamin, wie People berichtete.

Instagram / angelcharissma Lauren Kitt, Nick Carter, Angel Carter und Corey Conrad im März 2024

Getty Images Bobbie Jean Carter, Leslie Carter, Nick Carter, Angel Carter und Aaron Carter im Juli 2011

