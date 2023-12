Mit nur 20 Jahren: So tragisch starb "Der Grinch"-Darsteller

Der Cast von "Der Grinch" verlor schon vor Jahren ein Mitglied. Im Jahr 2000 hatte der Spielfilm nach dem Kinderbuch von Dr. Seuss ein Millionenpublikum begeistert. In dem Streifen versucht Jim Carrey (61) als grüner, behaarter Miesepeter, das Weihnachtsfest zu stehlen – doch alles kommt anders. Auch heute gehört die Produktion noch zu den Klassikern an den Festtagen. Was aber wohl die wenigsten Fans wissen: Ein Darsteller starb 2002 unter tragischen Umständen.

Josh Ryan Evans (✝20) verkörperte in der Verfilmung vor 23 Jahren den jungen Grinch. Damals war er bereits 18 Jahre alt und maß 92 Zentimeter Körpergröße. Denn bei dem Schauspieler war bereits in jungen Jahren Achondroplasie diagnostiziert worden – eine Form des genetisch bedingten Kleinwuchses. Über seine Größe äußerte er sich laut The Sun einst so: "Es ist ein Vorteil für mich. Die Leute schreiben Rollen für mich. Die Leute erinnern sich an mich!"

Im Verlauf seines Lebens litt Josh an gesundheitlichen Problemen. Nach einer Operation am offenen Herzen kam es 2002 zu schweren Komplikationen – und er verstarb an den Folgen. Er wurde nur 20 Jahre alt.

