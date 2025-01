Aus diesem Grund lehnte John Stamos damals Grinch-Rolle ab

John Stamos (61), bekannt aus der Kultserie "Full House", hat kürzlich eine kuriose Geschichte aus seiner Karriere enthüllt. Der Schauspieler verriet, dass er einst für die Rolle des Grinch im Weihnachtsfilm "Der Grinch" vorgesprochen hat. Im Rahmen des Podcasts "'Tis the Grinch Holiday Podcast" scherzte er: "Wusstest du, dass ich ursprünglich dich spielen sollte? Ich war sogar beim Make-up-Test." Doch wie John weiter erzählte, konnte er die Rolle letztlich nicht übernehmen, da er allergisch auf die für den Grinch erforderlichen Prothesen reagierte. Die Rolle ging schließlich an Jim Carrey (62), der mit seiner Darstellung sowohl Kino- als auch Weihnachtsgeschichte schrieb.

Tatsächlich war die Fertigung der aufwendigen Grinch-Maske eine große Herausforderung – selbst für den erfahrenen Jim. In einem Interview bei der "Graham Norton Show" berichtete dieser später, dass es teils acht Stunden dauerte, die aufwendige Maske aufzutragen. Die Tortur war so intensiv, dass ein Experte, der CIA-Agenten bei Foltertrainings unterstützt, hinzugezogen wurde, um Jim Techniken im Umgang mit dem Schmerz beizubringen. Das Ergebnis aber war beachtlich: "Der Grinch" gewann den Oscar für das beste Make-up und wurde an den Kinokassen ein riesiger Erfolg mit Einnahmen von über 300 Millionen US-Dollar (circa 288 Millionen Euro). Neben Jim brillierten auch Stars wie Taylor Momsen (31) und Christine Baranski (72) in der weihnachtlichen Verfilmung des beliebten Kinderbuchs von Dr. Seuss.

John Stamos hingegen war zur damaligen Zeit vor allem als Fernsehstar bekannt. Mit seiner Rolle als liebevoller Onkel Jesse in "Full House" hatte er sich bereits in den 80er und 90er-Jahren in die Herzen seines Publikums gespielt. Abseits der Kamera pflegte er stets enge Freundschaften mit seinen Kollegen aus der Serie, die bis heute anhalten. Obwohl er nie in die ikonische grüne Haut des Grinch schlüpfen konnte, machte sich der Schauspieler später mit zahlreichen Projekten weiterhin einen Namen und bewies seinen Sinn für Humor.

Getty Images Jim Carrey in "Der Grinch", 2000

Getty Images John Stamos, Schauspieler

