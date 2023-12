Tägliche Prozedur: So lange dauerte das "Grinch"-Make-up

"Der Grinch" gehört zu den beliebtesten Filmen in der Weihnachtszeit. Die Geschichte rund um das grüne Fantasiewesen, das Weihnachten stehlen will, begeistert jedes Jahr aufs Neue mehrere Generationen von Menschen. Für seine Rolle hatte der Hauptdarsteller Jim Carrey (61) jedoch einiges an Strapazen auf sich nehmen müssen. Allein für das Make-up hatte Jim täglich mehrere Stunden in der Maske verbracht!

Zu Gast in der "The Graham Norton Show" erinnerte sich Jim an die tägliche Prozedur zurück. Laut ihm habe die tägliche Verwandlung in den Grinch insgesamt achteinhalb Stunden gedauert. Dabei seien dem Schauspieler unter anderem Gesichtsprothesen angeklebt und XXL-Kontaktlinsen eingesetzt worden. Zudem habe er von Kopf bis Fuß in einen grünen Yak-Pelz schlüpfen müssen. Das sei für den Hollywoodstar alles andere als angenehm gewesen. Jim habe sich in seinem Kostüm gefühlt, als wäre er "lebendig begraben worden".

Mittlerweile liegen solche Strapazen hinter dem 61-Jährigen. Vergangenes Jahr hatte der Schauspieler angekündigt, sich eine Auszeit vom Filmedrehen zu nehmen. Dabei hatte er im Interview mit Access Hollywood erklärt, dass er die freie Zeit nutzen wolle, um sich mehr auf sein "spirituelles Leben" zu fokussieren.

Getty Images Jim Carrey, Schauspieler

Getty Images Jim Carrey im Januar 2020

Getty Images Jim Carrey, Schauspieler

