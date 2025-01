Jim Carrey erwägt Rückkehr in die ikonische Rolle des Grinch

Jim Carrey (63) hat angedeutet, dass er möglicherweise erneut in die Rolle des Grinch schlüpfen könnte. In einem Interview mit Comicbook.com sprach der Schauspieler über die ikonische Figur aus dem Weihnachtsklassiker "Der Grinch" von 2000. Damals hatte sich Jim für die Rolle in aufwendige, oft unbequem wirkende Kostüme und eine schwere Maske zwängen müssen. Er erzählte: "Es war ein extrem anstrengender Prozess. Aber ich dachte immer: 'Es ist für die Kinder'." Heute, so Jim, erlaube moderne Technologie wie Motion-Capture mehr Freiheit, sodass eine Rückkehr zur Rolle denkbar sei.

Bereits in den letzten Jahren hatte der 62-Jährige immer wieder über seine Rollenwahl und die Belastungen des Schauspielberufs gesprochen. So äußerte er 2017 in einem Interview mit The Wrap, dass das Eintauchen in so viele verschiedene Charaktere ihn dazu gebracht habe, seine eigene Identität infrage zu stellen. Nach einer Phase des Rückzugs deutete er 2022 sogar einen möglichen Ruhestand an. 2024 kehrte Jim allerdings als Dr. Robotnik im dritten Teil der "Sonic"-Filmreihe zurück auf die Leinwand und äußerte als Grund dafür gegenüber Variety, dass er Geld gebraucht habe.

Jim, der mit Filmen wie "Ace Ventura", "Die Maske" und "Bruce Allmächtig" zur Legende wurde, ist nicht nur für seine Comedy-Rollen bekannt. Mit dramatischen Werken wie "Die Truman Show" und "Vergiss mein nicht" zeigte er auch seine nachdenkliche und facettenreiche Seite. Doch es ist vor allem seine Fähigkeit, Figuren wie den chaotischen Grinch oder den schrägen Ace Ventura mit Leben zu füllen, die ihm einen besonderen Platz im Herzen seiner Fans verschafft hat. Der Schauspieler, der auch für sein starkes soziales Engagement und seine künstlerische Ader bekannt ist, hat es über die Jahre geschafft, immer wieder für Überraschungen zu sorgen – und vielleicht wird seine Rückkehr als "Der Grinch" eine davon sein.

Getty Images Jim Carrey bei der UK-Premiere von "Sonic The Hedgehog 3" in London

United Archives GmbH/ Action Press Jim Carrey in "Der Grinch"

