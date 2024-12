So veränderte "Der Grinch"-Dreh Taylor und Jim Carreys Leben

24 Jahre ist es her, dass der Weihnachtsklassiker "Der Grinch" Premiere feierte. In den Hauptrollen waren Jim Carrey (62) als Grinch und Taylor Momsen (31) als das kleine Mädchen Cindy Lou Who zu sehen. In einem Podcast-Gespräch mit ihrem ehemaligen Gossip Girl-Kollegen Penn Badgley (38) erzählte Taylor kürzlich von den Herausforderungen, die der frühe Ruhm mit sich brachte. "'Der Grinch' hat mein Leben in vielerlei Hinsicht verändert – eine davon war, dass ich ununterbrochen gehänselt wurde", verriet die Musikerin.

Bereits mit sieben Jahren stand Taylor an der Seite von Jim vor der Kamera und verzauberte als Cindy Lou Who das Publikum. Doch während die Welt sie als niedliches Mädchen feierte, sah der Alltag für sie anders aus. "Jedes Mal, wenn ich eine neue Schule besuchte, kannten die Kinder nicht einmal meinen Namen. Ich war einfach nur das Grinch-Mädchen", erinnert sie sich. Die ständigen Hänseleien und das Gefühl der Isolation belasteten sie schwer. Nach weiteren Filmrollen, darunter in "Paranoid Park" von Gus Van Sant, gelang ihr mit der Rolle der Jenny Humphrey in der Serie "Gossip Girl" der Durchbruch. Doch auch dort fühlte sie sich nicht vollständig erfüllt. Heute ist sie als Sängerin der Band "The Pretty Reckless" bekannt.

Auch für Jim Carrey war die Verwandlung in den Grinch eine wahre Herausforderung – das schilderte er bereits vor vielen Jahren in einem Interview Entertainment Weekly. Damals enthüllte der Hollywoodstar, dass das Anziehen des Grinch-Kostüms wie eine Tortur war. Um mit den schwierigen Bedingungen am Set klarzukommen, wurde ihm sogar ein Experte zur Seite gestellt, der ihm Techniken beibrachte, um mit dem Schmerz umzugehen. Jim, der durch Filme wie "Ace Ventura" und "Die Maske" zum Star aufstieg, hat über die Jahre eine beeindruckende Karriere hingelegt. Neben seinen legendären komödiantischen Rollen wagte er sich auch in ernstere Gefilde und erhielt dafür Auszeichnungen wie den Golden Globe für "Die Truman Show" und "Der Mondmann".

Taylor Momsen und Jim Carrey in "Der Grinch"

Jim Carrey im Weihnachtsfilm "Der Grinch"

