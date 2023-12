Süße Enthüllung: TikTok-Star Emily Mariko erwartet ein Baby

Für Emily Mariko könnte es privat wohl kaum besser laufen! Im vergangenen Jahr hat sich die TikTokerin mit ihrem Partner Matt Rickard verlobt. Im Juli dieses Jahres fand dann die große Hochzeit in der kalifornischen Küstenstadt Rancho Palos Verdes statt, ehe es in die romantischen Flitterwochen ans Mittelmeer ging. Doch die kommenden Monate halten noch mehr für das Paar bereit: Emily und Matt erwarten Nachwuchs!

In einem TikTok-Video zeigt die 31-Jährige, wie sie gemäß einer US-amerikanischen Tradition Kekse und Milch für den Weihnachtsmann bereitgestellt und Socken an den Kamin gehängt hat. Doch in diesem Jahr waren es nicht zwei, sondern drei. Als Emily die letzte Socke am Kamin befestigt hatte, setzte sie sich davor und grinste fröhlich in die Kamera.

"Oh mein Gott, Baby Mariko", freute sich daraufhin nur einer von vielen Fans in der Kommentarspalte. "So schön, alles Liebe für euch", schrieb ein weiterer. Emily reagierte bisher noch nicht darauf. Auch mit Details zur Schwangerschaft hält sich die Koch-Influencerin bisher bedeckt.

Instagram / emilymariko Emily Mariko und ihr Mann bei ihrer Hochzeit

Getty Images Emily Mariko, TikTok-Star

Instagram / emilymariko Emily Mariko, Influencerin

