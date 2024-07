Süße News: TikTok-Star Emily Mariko ist Mutter geworden!

Die TikTok-Influencerin Emily Mariko (32) hat allen Grund zur Freude: Sie und ihr Ehemann Matt Rickard haben ihr erstes Baby bekommen! Die frisch gebackene Mutter teilt die zuckersüßen Baby-News auf ihrem TikTok- sowie Instagram-Account. Sie postet ein Video von sich, wie sie sichtlich glücklich mit ihrem Nachwuchs auf der Brust im Bett liegt. In dem dazugehörigen Text verrät sie sogar schon das Geschlecht und den Namen ihres Babys: Sie ist stolze Mama eines Jungen! "Ein Monat, Theodore", enthüllt Emily.

Ihre Follower können ihre riesige Freude über die Geburt des kleinen Theodore kaum verbergen. So häufen sich unter ihrem Post die vielen Gratulationen ihrer Anhänger. Neben zahlreichen Glückwünschen mit dazu passenden, feiernden Emojis sind auch viele Fans von der Namenswahl und den ersten Aufnahmen ganz hin und weg! So schwärmen sie unter dem Video: "Theodore ist ein wunderschöner Name!" oder "Was für ein hübscher kleiner Junge!".

Der Social-Media-Star und ihr Ehemann haben sich im vergangenen Sommer ganz romantisch in Kalifornien das Jawort gegeben. An Weihnachten folgte dann die kreative Verkündung ihrer Schwangerschaft. Mit einem Video auf TikTok zeigte die 32-Jährige, wie sie gemäß einer weihnachtlichen Tradition Milch und Kekse für den Weihnachtsmann bereitgestellt hat. An den Kamin hingen sie jedoch nicht zwei Socken, sondern drei! Damit war die Neuigkeit für ihre Fans offensichtlich und die Begeisterung von Anfang an groß.

Anzeige Anzeige

Instagram / emilymariko Emily Mariko und ihr neugeborener Sohn Theodore

Anzeige Anzeige

Instagram / emilymariko Emily Mariko und ihr Mann bei ihrer Hochzeit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass sie weitere Einblicke in die Tage nach der Geburt gibt? Auf jeden Fall! Nein, ich vermute, sie hält es eher privat. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de