Das ist die Todesursache von Starkoch Bill Granger (†54)

Es gibt weitere Details rund um Bill Granger. Der Australier hatte sich als erfolgreicher Koch einen Namen gemacht. In den frühen 90er-Jahren war er damit so erfolgreich, dass er in Sydney sogar sein eigenes Restaurant namens Bills eröffnen konnte. Weitere Eröffnungen, eine eigene Show und Rezeptbücher ließen sein Imperium immer größer werden. Doch vor wenigen Tagen kam die traurige Nachricht: Bill ist tot. Nun ist die Todesursache bekannt.

Wie Mirror berichtet, ist der Starkoch im Alter von nur 54 Jahren an Krebs gestorben. Die Krankheit soll bereits vor Monaten diagnostiziert worden sein. Letztendlich starb Bill an den Folgen seines Krebsleidens am ersten Weihnachtsfeiertag in einem Londoner Krankenhaus im Beisein seiner Familie.

Das bestätigte sein engster Familienkreis zuvor via Instagram. "Er wird von allen sehr vermisst werden, wobei sein Verlust von seiner geliebten Familie am stärksten empfunden wird", schrieben sie über den Gourmet. Für die Liebe und Unterstützung in dieser schweren Zeit seien sie sehr dankbar.

Getty Images Bill Granger im März 2009

Getty Images Bill Granger im Oktober 2011

Getty Images Bill Granger, Koch

