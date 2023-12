Diese Stars nehmen Abschied von Star-Koch Bill Granger (†54)

Sie gedenken seiner. Als erfolgreicher Koch machte sich Bill Granger (54) einen Namen: Neben seinem eigenen Restaurant veröffentlichte der Australier zahlreiche Rezeptbücher und begeisterte seine Fans sogar mit einer eigenen Show. Doch vor wenigen Stunden machten traurige Nachrichten die Runde: Bill starb im Alter von nur 54 Jahren. Der Gourmet erlag den Folgen seiner Krebserkrankung. Im Netz nehmen jetzt zahlreiche Stars Abschied von Bill...

Auf seinem Instagram-Account drückt Jamie Oliver (48) seine Trauer aus. "Er war ein wundervoller Mensch... eine freundliche, ruhige Seele. Ich bewunderte alles, was er in Sachen Essen repräsentierte. Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich ihn vor einer Ewigkeit traf, er hätte nicht netter sein können und sein Essen war so gut", schreibt Bills Kochkollege. Auch die Fernsehköchin Nigella Lawson (63) meldet sich im Netz zu Wort: "Er war der liebenswerteste Mann, und die Freude, die er uns bereitet hat – ob durch sein Essen, seine Bücher, die Räume, die er für uns geschaffen hat oder persönlich – kam von der Freundlichkeit und Großzügigkeit und seinem inneren Leuchten und Strahlen..."

Doch nicht nur Jamie und Nigella, die mit Bill die Leidenschaft zum Kochen teilten, zollen ihm Tribut. So erklärt Filmstar Hugh Jackman (55) gemeinsam mit seiner Ex-Frau Deborra-Lee Furness (68) auf der Social-Media-Plattform: "Wir sind erschüttert über die Nachricht von Bills Tod. Sein Talent, seine Lebensfreude, die Art, wie er Menschen zusammenbrachte und sein Engagement für die Familie waren inspirierend."

