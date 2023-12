Erstes Treffen: Carmen Geiss hielt Robert für ein Arschloch!

Es war offenbar keine Liebe auf den ersten Blick für sie. Robert (59) und Carmen Geiss (58) sind seit 1994 miteinander verheiratet. In ihrer eigenen Realityshow Die Geissens gewähren die Eheleute, zusammen mit ihren Töchtern Davina (20) und Shania (19), stets Einblicke in ihr Familienleben. Carmen und Robert lernten sich kennen, als sie noch Teenager waren. Als sie ihren Schatz kennenlernte, war die Unternehmerin allerdings nicht direkt Feuer und Flamme.

Im Interview mit Bild lassen die beiden die Anfänge ihrer Liebesgeschichte Revue passieren. Insbesondere Carmen verguckte sich nicht sofort in ihren Robert. "Carmen dachte über mich: 'Was ist das denn für ein Arschloch?'", erinnert sich der 59-Jährige. Dem konnte seine Gattin nur zustimmen. Es dauerte eine Weile, bis Robert sie für sich gewinnen konnte. "Aber das Arschloch hat sich dann gut entwickelt", erklärt sie. Der Unternehmer sei hingegen direkt begeistert von seiner Auserwählten gewesen: "Mir gefiel Carmen vom ersten Moment an."

Im Laufe ihrer Ehe mussten Robert und Carmen bereits viele Schicksalsschläge durchstehen. Die Influencerin erlitt zum Beispiel neun Fehlgeburten. Während dieser Verluste gaben sie einander viel Halt. "Das musst du wegstecken. Und da war Carmen auch stark genug. Und wir waren als Partner in der Partnerschaft auch stark genug", erklärte Robert in dem YouTube-Podcast von Chris Wolf.

Instagram / robertgeiss_1964 Carmen und Robert Geiss in jüngeren Jahren

Instagram / carmengeiss Shania, Davina, Robert und Carmen Geiss im Juni 2023

Instagram / carmengeiss_1965 Robert und Carmen Geiss, TV-Stars

