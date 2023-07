So standen Robert und Carmen Geiss neun Fehlgeburten durch

Robert Geiss (59) lässt ein dunkles Kapitel Revue passieren. Seit 1994 ist der Unternehmer mit seiner Frau Carmen Geiss (58) verheiratet. Zusammen haben sie zwei Töchter – Davina (20) und Shania (19) sind der ganze Stolz der beiden. Seit 2011 gewährt die vierköpfige Familie ihren Fans in ihrer eigenen Reality-TV-Show Die Geissens private Einblicke in ihr Jetset-Leben. Doch so glamourös war nicht immer alles: Vor ihren beiden Töchtern hatte Carmen neun Fehlgeburten erlitten. Über die Zeit sprach Robert nun...

In dem Youtube-Podcast von Chris Wolf blickt der TV-Star auf die neun Fehlgeburten zurück. Die Ärzte hätten Robert und Carmen damals eröffnet, dass es für sie schwierig werden würde, gemeinsamen Nachwuchs zu bekommen. Dennoch hatten die Eheleute es versucht und dabei viel leiden müssen. Die Fehlgeburten standen sie dennoch zusammen durch. "Das musst du wegstecken. Und da war die Carmen auch stark genug. Und wir waren als Partner in der Partnerschaft auch stark genug", erklärte der 49-Jährige.

Ihren Töchtern bescheren Robert und Carmen ein schönes Leben. Dafür sind Davina und Shania ihren Eltern dankbar. Trotz ihrer Reality-TV-Show hatten die beiden ein normales Teenie-Leben. "Ich glaube, wir haben jetzt nicht so viel vermisst. Weil wir waren öfter weg, aber wir waren auch immer mal wieder zu Hause", hatte die beiden Mädchen im Interview mit Bunte erklärt.

