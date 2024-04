Kurz nach Geburt auf Tour: Olly Murs fühlt sich "schuldig"!

Olly Murs (39) durchlebt gerade eine aufregende Zeit. Der Musiker ist vor wenigen Tagen zum ersten Mal Papa geworden. Nur wenige Stunden nach der Geburt reiste er aber schon wieder ab: Der Sänger befindet sich derzeit mit der Band Take That auf Tour. Auf einem Konzert spricht er nun über das Papa-Sein. "Es war die verrückteste Zeit überhaupt. Denn einerseits habe ich dieses wunderschöne kleine Mädchen, meine Frau ist zu Hause und kümmert sich um die Windeln und die schlaflosen Nächte. Und ich bin auf Tour mit Take That. Ich fühle mich schuldig", gibt Olly in einem Clip, der Daily Mail vorliegt, zu.

Die vergangenen Tage sei er aber zu Hause gewesen und habe die Möglichkeit gehabt, die Vaterrolle hautnah mitzuerleben. "Ich habe die Windeln gemacht, ich habe die schlaflosen Nächte miterlebt und ich kann es kaum erwarten, wieder auf Tour zu gehen", witzelt der "That Girl"-Interpret und fügt hinzu: "Ich scherze nur! Ehrlich gesagt, ist es wirklich großartig. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal Vater werde, also kann ich es nicht gar nicht richtig glauben." Olly durchlebe gerade eine unglaubliche Zeit. "Ich bin wirklich super, super stolz. Und auf dieser Tour zu sein, hat das Ganze nur noch getoppt", schwärmt er weiter.

Mitte April verkündeten Olly und seine Frau Amelia die Geburt ihrer Tochter Madison in den sozialen Medien. Doch nur wenige Stunden nachdem sein Sprössling das Licht der Welt erblickt hatte, stand der frischgebackene Papa schon wieder auf der Bühne. "Wir sind überglücklich und voller Liebe [...]. Es war schrecklich, heute Morgen Madison und Amelia zu verlassen, aber die Show muss weitergehen", erklärte er laut Mirror auf dem Konzert und rief euphorisch: "Ich kann nicht glauben, dass ich Vater bin!"

Getty Images Olly Murs, Musiker

Instagram / ollymurs Olly Murs mit seiner Frau und seiner Tochter

