Nun bestätigt: Olly Alexander tritt beim ESC 2024 für UK an!

Die Entscheidung ist gefallen. Im kommenden Mai ist es wieder so weit: Der Eurovision Song Contest geht in die 68. Runde. Dann findet der Musikwettbewerb für Komponisten, Textdichter und Songwriter im schwedischen Malmö statt. Schon jetzt begeben sich die teilnehmenden Länder fleißig auf die Suche nach dem besten Act. Großbritannien hat sich nun entschieden: Olly Alexander (33) wird das Vereinigte Königreich beim ESC 2024 vertreten!

Das verkündete 33-Jährige höchstpersönlich beim Live-Finale von Strictly Come Dancing am Samstag. "Es wird spektakulär werden. Ich liebe den Eurovision Song Contest, ich bin so aufgeregt", erklärte Olly unter dem Jubel des Publikums. Er selbst verfolge den ESC seit seiner Kindheit – daher sei es eine große Ehre für den Gründer von Years & Years im nächsten Jahr dabei zu sein. "Ich [...] werde die Flagge für das Vereinigte Königreich auf die schwulste Art und Weise, die möglich ist, hissen", betonte er.

Olly ist bereits der zweite feststehende Act für den ESC 2024. Erst vor wenigen Tagen war auf der offiziellen Homepage bekannt gegeben worden, dass "Friesenjung"-Star Joost Klein (26) im nächsten Jahr für die Niederlande an den Start geht. "Ich bin fest entschlossen, mein Bestes für das bestmögliche Ergebnis zu geben", hatter der Rapper stolz betont.

