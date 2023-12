Elefanten-Camp besucht: Anne Wünsche bekommt einen Shitstorm

Anne Wünsche (32) sorgt mit ihrem Verhalten mal wieder für große Aufruhr. Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin hatte erst vor zwei Monaten einen Shitstorm ausgelöst, weil sie ihrem Hund eine Windel angezogen hatte. Ebenfalls kritisch sahen die User, dass sie sich den Vierbeiner überhaupt zugelegt hat, weil sie den Hund davor weggegeben hatte. Auch jetzt können Tierliebhaber nicht ruhig bleiben: Anne streichelt während ihres Thailand-Urlaubs Elefanten und erntet dafür allerhand Kritik.

In ihrer Instagram-Story erklärte die Berlinerin, dass sie erst gegen den Besuch eines Elefanten-Camps gewesen sei, da die Tiere in vielen Einrichtungen nicht gut gehalten werden. "Hier habe ich aber ein gutes Gefühl", rechtfertigte sie sich. Anschließend zeigt Anne, wie sie gemeinsam mit ihren Kindern Elefantenfutter zubereitet und die Tiere streichelt. "Auch Savio hat sich getraut", freut sich die Influencerin. Dennoch kassiert sie schnell viel Kritik. "Das ist nur seriös, wenn man die Tiere nicht anfassen darf! Die werden so gequält, dass sie sich anfassen lassen müssen", ärgerte sich eine Userin. Eine andere schrieb: "Krass, wie dir das Wohl der Tiere total am Arsch vorbei geht! Ich bin echt erschrocken."

Hat Anne etwa nichts dazu gelernt? Erst im April hatte sie im Urlaub Seesterne aus dem Wasser geholt und viel zu lang an der Luft gelassen. Das kann für viele Tiere tödlich sein. Die Café-Besitzerin entschuldigte sich daraufhin und betonte: "Ich wusste es nicht. Ich hätte mich vorher informieren sollen."

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Hund, Oktober 2023

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihre Kinder in Thailand

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche an ihrem 32. Geburtstag

