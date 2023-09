Nach Shitstorm wegen Weggabe: Anne Wünsche holt neuen Hund!

Anne Wünsche (32) braucht einfach tierischen Beistand an ihrer Seite. Nachdem einer ihrer beiden Chihuahuas eingeschläfert worden war, hatte die Influencerin den Mischling Dobby von den Seychellen gerettet. Doch ein Jahr später gab sie die Fellnase schließlich im November wieder ab – sie könne ihm nicht gerecht werden. Dafür kassierte sie einen riesigen Shitstorm. Doch lange konnte die Hundefreundin wohl nicht auf einen weiteren Vierbeiner verzichten: Nun hat sich Anne wieder einen zweiten Chihuahua geholt.

Schon vor einigen Wochen nahm sie einen Welpen auf, der kein Zuhause finden konnte. Lange grübelte Anne, ob der Hund bleibt – jetzt ist die Entscheidung gefallen. "Ich habe mich entschieden. [...] Wir behalten ihn!", verkündet sie ihren Kindern in einem Video auf Instagram. Es habe mit einem anderen Zuhause nicht gepasst und der Kleine nun schon eine Bindung zu der ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und ihrer Familie aufgebaut. Jetzt muss nur noch das Namensproblem geklärt werden: Sie will nicht, dass der Hund weiterhin Toni heißt.

Die Follower sind in den Kommentaren natürlich nicht nur begeistert von dieser Entscheidung. "War klar... Deine Kinder kennen dich, aber hört sich nicht so begeistert an", stellt eine Nutzerin fest. "Wenn man sich für ihn entscheidet, dann muss das für immer sein. Das Tier wurde schon zu oft weitergegeben", betont eine weitere. Doch viele User freuen sich auch für die Familie und geben fleißig Namensvorschläge.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem neuen Welpen

Instagram / tierhilfe.4.happy.paws Anne Wünsches Hund Dobby

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

