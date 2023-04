Seesterne getötet: Anne Wünsche kassiert wieder Shitstorm

Anne Wünsche (31) ist in ihrem Urlaub in ein ziemliches Fettnäpfchen getreten. Die Influencerin entspannt mit ihrer Familie aktuell in Sansibar – an dem luxuriösen Urlaub lässt die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ihre Fans über Social Media teilhaben. Unter anderem teilte sie auch ein Video, in dem Seesterne für Annes Familie aus dem Meer gefischt wurden. Solche Aktionen enden für die Tierchen allerdings tödlich – deshalb hagelte es Kritik für Anne.

Seesterne dürfen wohl nicht aus dem Wasser geholt werden, da sonst Luftbläschen in ihr Gefäßsystem gelangen – das endet für die Tiere tödlich. Darum bekam Anne viel Kritik für die Aktion. Die reagierte auf Instagram nun auf die Vorwürfe und zeigte sich reumütig: "Ich wusste es nicht. Hätte mich vorher informieren sollen." Sie habe jetzt ein furchtbar schlechtes Gewissen und hätte niemals zugelassen, dass die Tiere rausgeholt werden, wenn sie mehr über die Konsequenzen gewusst hätte.

Anne sei in ihrem Urlaub falsch aufgeklärt worden: "Ich hoffe, ich kann mit meiner Reichweite viele davor warnen. Man weiß solche Sachen oft nicht und vertraut den Leuten, die solche Touren anbieten. Man fragt sie auch, ob das okay ist und sie sagen: 'Jaja, maximal zehn Minuten'", meinte sie schockiert.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im November 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

