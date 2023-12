König Charles bricht mit seiner Danksagung royale Tradition!

Er geht neue Wege! Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) im September vergangenen Jahres wurde König Charles III. (75) im Mai zum König gekrönt. Im November feierte er seinen 75. Geburtstag – und damit auch seinen ersten als gekrönter König. Anlässlich dessen hat der Monarch auch zahlreiche Glückwünsche erhalten. Für diese hat sich der britische Regent nun herzlich bedankt. Doch mit seiner offiziellen Dankeskarte bricht Charles mit einer königlichen Tradition!

Auf Instagram postet der Account der St. Giles Kathedrale ein Bild der Danksagung. Für das Foto auf der Karte entschied sich der britische König überraschend gegen ein formelles Porträt, wie es sonst üblich ist. Stattdessen wählte er eine Aufnahme, die ihn während eines Gottesdienstes in der Kathedrale zeigt. Auf dem Bild ist Charles in Bewegung und blickt nicht direkt in die Kamera. Dazu schreibt er: "Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie an meinem 75. Geburtstag an mich gedacht und mir so eine rührende Nachricht geschickt haben. Ich übersende Ihnen meine herzlichsten Wünsche, Charles." Auch damit ändert er seine alte Vorgehensweise: Bisher unterzeichnete er seine Antwortkarten statt mit seinem Vornamen mit seinem Titel.

Die Royal-Fans sind von der persönlichen Karte hellauf begeistert: "Was für ein wundervolles Foto", schwärmt ein User unter dem Beitrag. "Ich liebe es!", schreibt ein weiterer Nutzer. Ein dritter Follower freut sich vor allem über das Foto des Königs: "Ich finde es super, dass die Antwort mit einem Foto versehen war."

