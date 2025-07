König Charles posiert in imposantem Formschnitt-Garten

König Charles III. (76) wurde in neuen Porträtfotos auf seinem beeindruckenden Anwesen Sandringham in Norfolk abgelichtet. Der Monarch, der auf den Bildern entspannt und zufrieden wirkt, spaziert mit einem traditionellen hölzernen Gehstock durch den kunstvoll gepflegten Formschnitt-Garten. Für das Fotoshooting wählte Charles ein lässiges Ensemble aus sandfarbenen Chinos, einem hellblauen Hemd und karamellfarbenen Budapestern. Diese besonderen Aufnahmen geben Einblicke in die vom König selbst beeinflusste Gestaltung der Gartenanlagen, die durch kunstvolle Bepflanzung und traditionelle Handwerkskunst Besucher begeistern.

Die Gärten des Sandringham-Anwesens, die sich über 20.000 Hektar erstrecken und bereits seit 1862 in königlichem Besitz sind, wurden in den letzten Jahrzehnten immer wieder verschönert. Die jüngsten Ergänzungen, inspiriert von mittelalterlichem Design, verleihen den Anlagen eine einzigartige Ästhetik. Die Bilder des 76-jährigen Monarchen wurden auf Sandringhams Instagram-Account geteilt und von Fans begeistert kommentiert. Besonders gelobt wurden die Symmetrie und Perfektion der Formschnitt-Arbeiten, und viele lobten, wie glücklich und entspannt der König auf den Aufnahmen wirke.

Charles ist für seine Liebe zur Natur und zum Gartenbau bekannt. Bereits in seiner früheren Residenz Highgrove zeigte der König ein herausragendes Interesse an der Gestaltung der weitläufigen Gartenanlagen. Dort war er oft an der Seite der Gärtner anzutreffen und brachte seine detaillierten Vorstellungen ein. Diese Leidenschaft spiegelt sich nun auch in Sandringham wider, wo er seine Vision fortsetzt. Seine persönliche Hingabe zeigt, wie sehr er die Verbindung zur Natur und zu traditionsreichen Handwerkskünsten schätzt – ein Aspekt, der ihn nicht nur als Monarchen, sondern auch als Privatperson auszeichnet.

Getty Images König Charles, Juli 2025

Getty Images König Charles im August 2023

Getty Images König Charles, 2025