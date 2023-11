Royale Party: So feierte König Charles den 75. Geburtstag!

Er ließ wohl ordentlich die Korken knallen! Am Dienstag stand für König Charles III. (75) ein ganz besonderer Tag auf dem royalen Kalender: Es war sein 75. Geburtstag – und das erstmals als gekrönter Monarch. Neben zahlreichen Verpflichtungen stand auch eine große Feier mit Familie und Freunden auf der Tagesordnung des britischen Regenten: So glamourös lief Charles' Party zu seinem Ehrentag ab!

Wie Hello! Magazine berichtet, wurde das Geburtstagskind von einigen seiner engsten Freunde und Familienmitglieder zu seinem privaten Dinner im Clarence House begleitet – und dabei gab es so einige glanzvolle Auftritte. Unter anderem verließen Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41), Prinzessin Beatrice (35) sowie Zara (42) und Mike Tindall (45) die Londoner Residenz des 75-Jährigen in stylischer Robe. Dass Charles' Geschwister an der Feierlichkeit teilnahmen, sei laut dem Newsportal aber eher unwahrscheinlich.

Sein jüngster Sohn Prinz Harry (39) war zu seinem Ehrentag nicht ins britische Königreich gereist. Und doch war der royale Aussteiger zu sehen – und zwar in Charles' Geburtstagsvideo, welches der offizielle Account der Königsfamilie auf Instagram veröffentlichte. Ein Bild zeigt ihn als Baby in seinem Geburtsjahr 1984 mit seinem Vater und seiner Mutter Prinzessin Diana (✝36).

König Charles bei der Parlamentseröffnung, 2023

Prinzessin Kate und Prinz William im November 2023

König Charles III., Prinzessin Diana und Prinz Harry im September 1984

