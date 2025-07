In der Gunst von König Charles? Sarahs Rückkehr zur Familie

Sarah Ferguson (65), auch bekannt als "Fergie", scheint wieder einen festen Platz im royalen Rampenlicht zu finden. Fans staunten kürzlich, als sie bei den prestigeträchtigen Veranstaltungen wie Wimbledon und dem Royal Ascot zu sehen war. Den royalen Weihnachtsgottesdienst durfte sie 2023 nach über 32 Jahren erstmals wieder besuchen. König Charles (76) öffnet ihr offenbar die Türen zurück in die Familie, wie Experten mutmaßen. In Wimbledon wurde Sarah erstmals seit ihrer Scheidung von Prinz Andrew (65) in der Royal Box gesichtet – ein klares Zeichen für ihre "Rehabilitierung", wie der Adelsexperte Ephraim Hardcastle gegenüber Daily Mail erläuterte. Auch ein Platz in der Kutsche wurde ihr in Ascot angeboten, wobei sie diesen zugunsten ihres Ex-Mannes ablehnte.

In der Vergangenheit machte die Britin vor allem durch Skandale Schlagzeilen: Einmal ließ sie sich die Zehen von einem Finanzberater küssen, ein anderes Mal verlangte sie eine hohe Summe für den Zugang zu Andrew – ein Verhalten, das von Queen Elizabeth II. (✝96) stets missbilligt wurde. Doch Charles scheint ihr diese Vergehen mittlerweile vergeben zu haben. Außerdem wird sie zunehmend in die Familie integriert, was auch durch eine bessere Beziehung zu Königin Camilla (77) bekräftigt werden soll.

Privat leben Sarah und Andrew weiterhin unter einem Dach in der Royal Lodge auf Schloss Windsor. Auch wenn die beiden schon lange geschieden sind, haben sie über die Jahre eine enge Bindung behalten. Sarah selbst betonte mehrfach, wie wichtig ihr Andrew sei. "Er ist der Beste, ein großartiger Mann mit einem großen Herzen und freundlich", erklärte sie gegenüber Sunday Times. In Interviews und öffentlichen Statements lässt sie kaum eine Gelegenheit aus, ihre Loyalität gegenüber der königlichen Familie zu betonen. Die jüngsten Entwicklungen scheinen nun darauf hinzudeuten, dass ihr Weg zurück in die royalen Reihen geebnet ist.

Instagram / milliepilkingtonphotography, Julia Reinhart/Getty Images Collage: König Charles und Sarah Ferguson

Getty Images Sarah Ferguson, Juni 2025

Getty Images Prinz Andrew und Sarah Ferguson, 2024