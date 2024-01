Bibi Claßen ist zurück: Die Fans sind außer sich vor Freude!

Bibi Claßen (30) hat endlich ihr Schweigen gebrochen! Nach der Trennung von ihrem Mann Julian Claßen (30) hatte sich die YouTuberin komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Seit Mai 2022 war es auf sämtlichen Social-Media-Kanälen der zweifachen Mutter komplett still – bis jetzt! Vor wenigen Stunden meldete sie sich mit einem langen Statement im Netz zurück. Sehr zur Freude ihrer Fans – die sind hellauf begeistert von Bibis Comeback!

Unter dem neuen Instagram-Posting der 30-Jährigen kommentieren innerhalb weniger Stunden Tausende Fans. Es wird deutlich: Ihre Community hat Bibi und ihren Content schmerzlich vermisst! "Ich freu mich so sehr über diesen Post. Das haben wir uns alle gewünscht. Bianca, wir sind so froh, dass du wieder da bist", meint ein User ganz emotional. Zwei weitere schreiben: "Gänsehaut! Willkommen zurück" und "2024 hätte nicht besser starten können!" Auch nach der langen Funkstille hält ihre Community offensichtlich fest zu der Influencerin: "Du warst 20 Monate nicht da und wir stehen alle hinter dir. [...] Wir freuen uns alle so sehr für dich und auf das, was kommt."

Wie Bibi erklärte, habe sie sich eine Auszeit genommen, um sich selbst richtig kennenzulernen. Die Zeit davor sei nämlich sehr belastend für sie gewesen: "Über zehn Jahre habe ich Social Media in einem extremen Ausmaß als meinen Beruf ausgeübt, der so intensiv mit meinem Privatleben verschmolzen war, dass ich am Ende nicht mehr konnte und wollte."

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, Influencerin

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, YouTube-Star

Anzeige

ActionPress Bibi Claßen, YouTuberin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de