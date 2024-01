20 Monate Funkstille: Bibi Claßen meldet sich bei ihren Fans

Endlich ist sie zurück! Bibi Claßen (30) hatte sich im Mai 2022 im Zuge ihrer Trennung von ihrem Ehemann Julian Claßen (30) komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Seit einigen Tagen gibt es aber immer wieder Hinweise, die auf ein Social-Media-Comeback der Netz-Bekanntheit hindeuten. So änderte sie beispielsweise ihr Profilbild im Netz. Und jetzt ist es tatsächlich so weit: Bibi meldet sich bei ihren Fans!

"Hallo ihr Lieben, mein Name ist Bianca, ich bin 30 Jahre jung und wohne in Köln", beginnt die YouTuberin ihr langes Statement auf Instagram und erklärt ihre Abwesenheit: "Über zehn Jahre habe ich Social Media in einem extremen Ausmaß als meinen Beruf ausgeübt, der so intensiv mit meinem Privatleben verschmolzen war, dass ich am Ende nicht mehr konnte und wollte." Sie habe lernen müssen, wie ihr neues Leben sei. In den vergangenen Monaten habe sie versucht, sich selbst kennenzulernen. "Wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus? Was macht mich glücklich und warum? [...] Ich musste lernen, mich selbst zu akzeptieren, zu lieben und mir selbst zu vertrauen."

Was ihre Fans wohl sehr freuen wird: Bibi kündigt an, sich jetzt wieder mehr zu melden. "Umso mehr freue ich mich auf alle Momente, die kommen werden, an denen ich euch an bestimmten Dingen in meinem Leben teilhaben lasse. Ich möchte Dinge mit euch teilen, die mich inspirieren und bewegen", schreibt sie. Sie scheint also eine ganz neue Art von Content anzusteuern.

Getty Images Julian Claßen und Bibi Claßen beim Bambi 2016

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, YouTube-Star

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, YouTuberin

