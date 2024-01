Ines de Ramon ist kein Hollywoodstar: Brad Pitt liebt es!

Das ist wohl das Beste an ihrer Liebe! Nach seinem Ehe-Aus mit Angelina Jolie (48) soll Brad Pitt (60) in Ines de Ramon eine passende Partnerin gefunden zu haben. Bisher halten die beiden ihre Beziehung ganz aus der Öffentlichkeit heraus. Aber Paparazzi erwischen sie immer wieder zusammen und es ist deutlich zu sehen, dass der Hollywoodstar glücklich ist. Für Brad soll es wohl am schönsten sein, dass seine Ines keinerlei Interesse an Ruhm hat.

Als Schmuckdesignerin ist Ines kaum in die Branche Hollywood involviert und soll daran auch kein Interesse haben. Ein Insider plaudert nun gegenüber Ok! aus, dass Brad diesen Aspekt besonders an seiner Liebsten schätzen soll. "Er schätzt es, dass Ines nicht in der Industrie ist. Und sie scheint von seiner Berühmtheit völlig unbeeindruckt zu sein", betont die Quelle. Die Beziehung des Paares funktioniere, weil ihre Persönlichkeiten zusammenpassen. Beide seien "sanftmütig und künstlerisch veranlagt" – das mache ihre Liebe so unkompliziert.

Offenbar hat Brad mit Ines seinen optimalen Gegenpart gefunden. Die Ex von Schauspieler Paul Wesley (41) soll ihn nicht nur am Boden halten, sondern ihm auch guttun. "Ines ist großartig für Brads Seele. [Sie] hat ihm viel Hoffnung gegeben. Sie hat einen guten Einfluss auf sein Leben", erklärt eine weitere Quelle gegenüber Us Weekly.

Brad Pitt, Schauspieler

Ines De Ramon, März 2023

Brad Pitt, Schauspieler

