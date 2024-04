Kirsten Dunst schwärmt von Co-Stars Brad Pitt und Tom Cruise

Der Filmklassiker "Interview mit einem Vampir" machte die Schauspielerin Kirsten Dunst (41) über Nacht berühmt. Neben den Hollywoodstars Brad Pitt (60) und Tom Cruise (61) spielte die damals 11-Jährige die Vampirin Claudia. Gegenüber The Telegraph behauptet die 41-Jährige, sie sei am Set "wie eine Prinzessin behandelt" worden und dass sich nichts je komisch angefühlt habe. Während der Dreharbeiten sei Brad für sie "wie ein Bruder" gewesen, da er am männerdominierten Set für sie als eine Art Stütze agiert habe. Auch Tom Cruise habe sie zuvorkommend behandelt und sogar einen von ihm geschmückten Weihnachtsbaum in ihrer Garderobe aufgestellt.

Trotz des Erfolgs sorgte der Film für einen regelrechten Aufschrei. Grund dafür ist eine Szene, in welcher der damals 30-jährige Brad die damals 11-jährige Kirsten küsst. Im Gespräch mit Entertainment Tonight, wo sie für den Film warb, gab sie zu: "Ich habe [den Kuss] so sehr gehasst, weil Brad wie mein älterer Bruder am Set war, und es ist so, als würde man seinen Bruder küssen." Der Altersunterschied sei für sie zu prägnant gewesen, als dass der Kuss für sie in irgendeiner Art und Weise hätte schön sein können.

Der Film "Interview mit einem Vampir" basiert auf dem gleichnamigen Roman der Autorin Anne Rice. Im Jahr 1994 wurde er verfilmt und durch seine hochkarätige Besetzung und die ausgefallene Geschichte zu einem Kassenschlager. In dem Gothic-Horror spielen unter anderem Schauspielgrößen wie Antonio Banderas (63) und Christian Bale (50) mit.

