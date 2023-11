Ines De Ramon hat einen großartigen Einfluss auf Brad Pitt!

Ines De Ramon tut Brad Pitt (59) wohl unglaublich gut! Seit über einem Jahr bandelt der berühmte Hollywoodstar nun schon mit der Ex von Paul Wesley (41) an. Seither wird immer wieder spekuliert, was zwischen den beiden läuft. Laut eines Insiders soll der Schauspieler die Schmuckdesignerin mittlerweile wohl schon als seine Freundin vorstellen. Doch egal, was genau das zwischen den beiden ist – Ines hat auf Brad offenbar einen wunderbaren Einfluss!

"Ines ist großartig für Brads Seele", plaudert eine Quelle aus, wie Us Weekly berichtet. Insbesondere nach seiner turbulenten Scheidung von Angelina Jolie (48) sei die Beauty dem Bullet Train-Darsteller eine große Stütze gewesen. "Ines hat ihm viel Hoffnung gegeben. Sie hat einen guten Einfluss auf sein Leben", führt der Tippgeber aus.

Offenbar war Brad nun auch bereit dafür, die Beziehung zu der Brünetten auf die nächste Stufe zu heben. "Er stellt [Ines] als seine Freundin vor und es läuft super mit ihr", berichtete ein Insider vor knapp einer Woche gegenüber People. Die beiden seien gemeinsam auf eine Gala gegangen. Dort haben sie zwar nicht gemeinsam für Fotos posiert, aber haben "gelacht und Spaß gehabt".

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

ActionPress Brad Pitt und Angelina Jolie

MEGA Ines De Ramon, März 2023

