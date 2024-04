Darum machte Angelina Jolie Misshandlung von Brad öffentlich

Seit Jahren befinden sich die ehemaligen Eheleute Angelina Jolie (48) und Brad Pitt (60) in einem Rechtsstreit. Dieser scheint sich immer mehr zuzuspitzen. Vor wenigen Tagen soll die Schauspielerin ihrem Ex vorgeworfen haben, dass dieser sie mehrfach körperlich misshandelt hatte. Ganz freiwillig soll sie diese Thematik jedoch nicht publik gemacht haben. "Sie will nicht hier sein, sie will keine dieser Tatsachen zur Sprache bringen, und sie tut es nur, weil Pitts Klagen sie zwingen, sich zu verteidigen", erklärt ein Insider gegenüber US Weekly. "Es ist unglaublich traurig und sie wünscht sich einfach, dass er weitermacht und sie in Ruhe lassen könnte", fährt die Quelle fort.

Seit ihrer Trennung im Jahr 2016 streiten sich Brad und Angelina vor Gericht. Einer der Hauptstreitpunkte ist das gemeinsame Weingut in der französischen Provence. Das Paar hatte das Château de Miraval 2008 gemeinsam erworben. Da die "Maleficent"-Darstellerin kurz nach dem Liebes-Aus ihre Anteile ohne Absprache an einen russischen Oligarchen verkauft hatte, reichte Brad Klage gegen sie ein. Ein weiterer Streitpunkt ist die Sorgerechtsregelung für die drei gemeinsamen, noch minderjährigen Kinder Shiloh, Knox und Vivienne. Dieser Streit scheint jedoch allmählich abzuklingen. Wie Mirror berichtete, will der "World War Z"-Star nicht mehr länger um die von ihm eigentlich angestrebte 50/50-Regelung kämpfen.

Grund für Brads Rückzug könnte die Distanzhaltung der Kinder zum ihm sein. 2020 hatte Pax Thien Jolie-Pitt (20) seinen Vater übel im Netz beleidigt. "Alles Gute zum Vatertag an dieses Weltklasse-Arschloch! Du beweist immer wieder aufs Neue, dass du ein schrecklicher und verachtenswerter Mensch bist", soll er laut Daily Mail geschrieben haben.

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie bei der Premiere von "Maleficent" in London

Getty Images Angelina Jolie und ihr Sohn Pax, 2018

