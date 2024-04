Wurde Angelina Jolie mehrfach von Brad Pitt misshandelt?

Angelina Jolie (48) und Brad Pitt (60) streiten seit Jahren vor Gericht um das Sorgerecht ihrer Kids und um das französische Weingut Miraval, welches sie während ihrer Ehe gemeinsam erworben haben. Dabei kommen immer wieder neue Informationen ans Licht. So behauptet die Schauspielerin jetzt laut People, ihr Ex habe sie schon lange vor dem Skandal-Flug misshandelt! "Während Brads Geschichte der körperlichen Misshandlung von Angelina lange vor der Flugreise der Familie von Frankreich nach Los Angeles im September 2016 begann, markierte dieser Flug das erste Mal, dass er seine körperliche Misshandlung auch gegen die Kinder richtete. Angelina verließ ihn daraufhin sofort", soll es in der Klageschrift heißen.

Angeblich soll Angelina über Beweise verfügen, durch die sich der Hollywoodstar sich dermaßen unter Druck gesetzt fühlte, dass er sie zu einer Geheimhaltungsvereinbarung drängte. Brad will sich diese Anschuldigungen anscheinend nicht gefallen lassen. "Das ist ein Verhaltensmuster. Wann immer es eine Entscheidung gibt, die gegen ihre Seite ausfällt, entscheidet sie sich konsequent dafür, irreführende, ungenaue und/oder irrelevante Informationen als Ablenkung einzuführen", erklärt ein Insider aus dem innersten Kreis des "Sieben"-Darstellers laut People. Alle vorhandenen Beweise seien bereits im Zuge des langwierigen Sorgerechtsprozesses von einem Richter gründlich begutachtet worden – dieser genehmigte dennoch ein geteiltes Sorgerecht.

Ursprünglich galt der Vorfall auf einem Flug nach Los Angeles im Jahr 2016 als Anlass der Scheidung: An Bord des Privatjets soll es zu einem gewaltsamen Wutausbruch seitens Brad gekommen sein. Laut der damaligen Klageschrift, die Puck News vorlag, habe er Angelina "am Kopf gepackt" und geschüttelt sowie viermal gegen die Decke des Flugzeugs geschlagen, da er nicht einverstanden mit ihrem Erziehungsstil gewesen sei. Dass eine Bedrohung für die Kids vorlag, schloss jedoch das Jugendamt in Los Angeles sowie das FBI nach dem Vorfall aus.

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt, Juni 2013

Anzeige Anzeige

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie im November 2015

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de