"Heuchlerin": Brad Pitt wehrt sich gegen Angelinas Vorwürfe

Brad Pitt (60) wehrt sich gegen die Vorwürfe seiner Ex-Frau Angelina Jolie (48). Die "Salt"-Darstellerin behauptete laut Daily Mail zuletzt, dass der Schauspieler ihr nur erlauben wollte, ihre Anteile am gemeinsamen Weingut zu verkaufen, wenn sie eine Verschwiegenheitserklärung unterschreibt. Dies sei ein "unverschämter" Versuch ihres Ex-Partners gewesen, sie nach ihrer Trennung zu "kontrollieren". Daher weigerte sie sich und verkaufte ihren Teil des Unternehmens angeblich heimlich und ohne weitere Absprache. Doch Brad sieht das anders: Er bezeichnet seine Ex nun als "Heuchlerin"! Die Schauspielerin lasse ihre eigenen Hilfskräfte regelmäßig dieselben Verträge unterzeichnen. Darüber hinaus soll sie dem "Sieben"-Darsteller nur sechs Monate später eine noch umfassendere Geheimhaltungsvereinbarung vorgelegt haben.

Wie Brads Anwälte erklären, sei die Geschichte erfunden und lediglich dazu gedacht, Angelinas Verrat durch den Verkauf der Anteile zu rechtfertigen. Ein Teil seines Antrags vor Gericht ist die Forderung, seine Ex solle alle Verschwiegenheitserklärungen, die sie von anderen verlangt hat, offenlegen müssen. In den Gerichtsdokumenten heißt es: "Das Ausmaß, in dem Jolie von Dritten Schweigen über ihr Familien- oder Privatleben verlangte, insbesondere in einer Situation, in der es keine geschäftliche Rechtfertigung gab, würde Bände darüber sprechen, ob Jolie die von Pitt verlangte Geheimhaltungsvereinbarung tatsächlich als 'unverschämten Knebelvertrag' ansah, wie sie später behauptete."

Ihre Beschwerde in puncto Verschwiegenheitserklärung ist nicht die einzige Anschuldigung, die Angelina jüngst gegenüber ihrem Ex ausgesprochen hat. Denn: Im Jahr 2016 soll Brad an Bord eines Privatjets ausgerastet und sie körperlich angegriffen haben. Der Vorfall soll der Auslöser für die Scheidung gewesen sein. Nun erklärt die sechsfache Mutter jedoch, ihr damaliger Partner habe sie bereits lange zuvor misshandelt.

Anzeige Anzeige

Xavier Collin/Image Press Agency/MEGA Brad Pitt und Angelina Jolie im August 2014

Anzeige Anzeige

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie 2015

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de