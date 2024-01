Ist dieser Kultkomiker in der nächsten "LOL"-Staffel dabei?

Wer tritt dieses Mal an? LOL: Last One Laughing sorgt bereits seit vier Staffeln für reichlich Unterhaltung. Schon viele berühmte Komiker stellten sich Gastgeber Michael Bully Herbigs (55) Challenge, in der es darum geht, auf keinen Fall zu lachen. Eine fünfte Staffel wurde bereits angekündigt. Welche Promis dieses Mal teilnehmen werden, steht allerdings noch nicht fest. Ein wahres Urgestein der deutschen Comedy soll aber mit dabei sein!

Wie Bild berichtet, wird um die Kandidaten der nächsten Season ein großes Geheimnis gemacht. Sollte sich jemand verplappern, gebe es eine Vertragsstrafe von bis zu 250.000 Euro! Ein Teilnehmer soll aber schon bekannt sein: und zwar Otto Waalkes (75)! Der Ostfriese ist eine wahre Legende der Komiker-Szene und schon seit Jahrzehnten erfolgreich. Seine Kollegen müssten sich also auf einiges gefasst machen, wenn er tatsächlich antritt.

Ein paar Monate müssen sich die Fans aber noch gedulden, bis die neuen Folgen erscheinen. Wie bei dwdl.de zu lesen ist, wurde die fünfte Season vom Streaminganbieter Amazon Prime erst für Ostern 2024 angekündigt. Vermutlich werden die Kandidaten aber vor dem Startdatum offiziell bekannt gegeben – wie auch schon in den vergangenen Jahren.

ActionPress Michael Bully Herbig bei der Premiere der zweiten Staffel "LOL: Last One Laughing"

Getty Images Otto Waalkes, Komiker

